TUT) Trunkenheit im Verkehr (23.02.2020)

Wurmlingen (ots)

Deutlich betrunken war der 35-jährige Lenker eines Audi A4, der am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr auf der Oberen Hauptstraße fuhr und durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen überprüft wurde. Der in Schlangenlinien fahrende Pkw war anderen Verkehrsteilnehmern bereits in Spaichingen und in Rietheim-Weilheim aufgefallen.

Die Überprüfung des 35-Jährigen führte zur Feststellung seiner Alkoholisierung, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Aufgrund des Ergebnisses des bei dem 35-Jährigen durchgeführten Atemalkoholtestes wird erwartet, dass die Untersuchung der entnommenen Blutprobe ein Blutalkoholergebnis von mehr als 2,5 Promille ergeben wird.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.

