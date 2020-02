Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Autofahrer übersieht Motorradfahrer (24.02.2020)

Stockach (ots)

Großes Glück hatte am heutigen Montag gegen 13.30 Uhr ein Motorradfahrer, der an der Kreuzung Conradin-Kreutzer-Straße / Tuttlinger Straße von einem Autofahrer angefahren wurde und hierbei unverletzt blieb. Der Autofahrer befuhr die Conradin-Kreutzer-Straße in Richtung Tuttlinger Straße und übersah den Motorradfahrer, der aus Richtung Goldäcker kam und die Conradin-Creutzer-Straße kreuzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

