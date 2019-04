POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.04.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Elektrorad gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, 23.04.19, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor dem Eingang eines SB-Warenhauses in der Hildesheimer Straße ungesichert abgestelltes blaues Pedelec Bicycles Energy mit Aluminium-Kettenschutzschild und gelbem Lenkerkorb. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Glastechnikunternehmen.

Bad Harzburg. In der Zeit von Samstagmittag, 13.00 Uhr, bis Montagvormittag, 06.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das Gebäude eines Glastechnikunternehmens in der Landstraße ein und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Landstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in leerstehendes Gebäude.

Goslar. Ebenfalls in der Zeit von Freitagmittag, 12.30 Uhr, bis Montagvormittag, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in ein leerstehendes und derzeit im Umbau befindliches Gebäude im Hopfenkamp, Neubaugebiet Fliegerhorst, ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas etwas entwendet wurde, steht zur Zeit nicht fest; allerdings entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von ca. einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich des Hopfenkamps bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Baustellencontainer.

Liebenburg. In der Zeit von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Montagvormittag, 09.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen des Zufahrtstores in den auf dem Gelände der ehemaligen Grube Morgenstern an der K 32 befindlichen Baustellenbereich ein, öffneten in der Folge gewaltsam drei hier befindliche Container und entwendeten diverse Werkzeuge. Darüber hinaus zapften sie Dieselkraftstoff aus dem Tank eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Lkw. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der K 32 festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus.

Goslar. In der Zeit von Sonntagmittag, 13.00 Uhr, bis Montagnachmittag, 14.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters in den Abstellraum eines Wohnhauses in der Galgheitstraße ein und versuchten anschließend von dort in den Garagenbereich sowie weiter in das Gebäude vorzudringen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der Galgheitstraße bzw. der unmittelbaren Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, konnte der Fahrer eines silberfarbenen Opel Astra dabei beobachtet werden, als er mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen einen auf dem Parkplatz eines Autoservices/Kfz-Reparaturwerkstatt in der Hildesheimer Straße abgestellten grünen VW T4 Multivan fuhr, der dabei im Bereich des hinteren rechten Radkastens beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montagnachmittag, zwischen 17.45 und 18.10 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Altenheimes in der Martin-Luther-Straße ordnungsgemäß abgestellter grauen VW Passat mit GS-Kennzeichen offenbar beim Ein- oder Ausparken durch ein Fahrzeug, unter Umständen einen braunen Audi, im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montagnachmittag, zwischen 17.10 und 17.55 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlagers in der Okerstraße ordnungsgemäß abgestellter Skoda Superb mit GS-Kennzeichen offenbar beim Ein- oder Ausparken durch ein Fahrzeug im linken Bereich der Heckschürze beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

