POL-OS: Glandorf: Handwerkerfahrzeug wurde aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag im Frankenweg einen auf dem Seitenstreifen vor einem Haus geparkten VW Bulli aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür des Fahrzeugs einer Firma für Sanitärtechnik und nahmen diverse Elektromaschinen aus dem Laderaum. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

