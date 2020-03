Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Versuchter Einbruch in Schule im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots)

Eine Schule an der Windthorststraße geriet ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter versuchten zwischen Mittwochnachmittag (15.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (08 Uhr) in den Gebäudekomplex zu gelangen, scheiterten jedoch an dem zusätzlichen Einbruchsschutz. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240 entgegengenommen.

