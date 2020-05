Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet- Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Löhne (ots)

(sls) Ein 33-jähriger Radfahrer aus Löhne übersah beim Überqueren der Straße im Hagendorn eine Golf-Fahrerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer befuhr die Straße Zum Spatzenberg und beabsichtigte den Hagedorn in Richtung Obernfeld zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 19-jährigen Golf-Fahrerin aus Löhne, die sich auf dem Hagedorn befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer gegen die linke Fahrzeugseite geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2.100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell