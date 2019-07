Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Erkelenz-Neu-Immerath (ots)

Insgesamt fünf Fahrzeuge, die an der Prescher Straße parkten, wurden durch bislang unbekannte Personen in der Nacht zum 30. Juni (Sonntag) beschädigt. Offensichtlich wurden sie mittels eines spitzen Gegenstandes im Vorbeigehen vom Gehweg aus zerkratzt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

