Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Kind bei Unfall leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Am 28.05.19, gegen 13:15 Uhr, hielt eine 67-jährige Schifferstadterin mit ihrem PKW an der Einmündung Laurentiusstraße - Pestalozzistraße, als ein 10-jähriges Kind mit dem Fahrrad von der Pestalozzistraße in die Laurentiusstraße einbog. Hierbei kollidierte das Kind mit dem stehenden Fahrzeug und kam zu Fall, wobei es sich kleinere Kratzer zuzog. Vor Ort tauschten die beiden Beteiligten ihre Personalien aus. Das Kind fuhr dann nach Hause, die 67-jährige machte sich jedoch Sorgen und meldete den Unfall bei der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Beamten suchten das Kind zuhause auf und hielten Rücksprache mit ihm und seinen Eltern, die ebenfalls bestätigten, dass alles in Ordnung sei. Am Fahrzeug der 67-jährigen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-255 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell