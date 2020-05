Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Hiddenhausen (ots)

(mas) Gestern Abend (08.05.) gegen 21.50 Uhr kam es auf der Birkenstraße im Bereich einer Kurve zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 46-Jährige aus Herford befuhr mit ihrem PKW Ford die Birkenstraße in Richtung Obere Talstraße. Im Bereich einer Kurve kam dieser ein 51-Jähriger rumänischer Staatsbürger mit einem Klein-LKW entgegen. Hierbei fuhr der 51-Jährige soweit in die Fahrspur der 46-Jährigen, dass es obwohl die 46-Jährige noch auswich, zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei entstand mittlerer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem 51-Jährigen festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholbeeinflussung stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung bei dem 51-Jährigen erhoben.

