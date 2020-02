Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schülerinnen im Bus bedroht und beleidigt - Polizei sucht eingreifende Zeugin

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Am Donnerstag, 06. Februar, zwischen 07.30 und 07.45 Uhr, bedrohte und beleidigte ein Mann drei Schülerinnen im Alter von 10 bis 12 Jahren zunächst im Linienbus 4 und nach dem Aussteigen dann noch auf dem Weg vom Erwin-Piscator-Haus zur Martin-Luther-Schule. Die von der Polizei gesuchte Zeugin schaltete sich bereits im Bus ein und forderte den Mann auf, sein Handeln einzustellen. Sie stieg ebenfalls am Erwin-Piscator-Haus aus und stellte sich zwischen die Kinder und den unbekannten Mann, da der diesen folgte und sie weiterhin beleidigte und verbal bedrohte. Die Kinder verschwanden dann in der Schule.

Die Polizei bittet insbesondere die unbekannte Frau, die sich für die Schülerinnen einsetzte, dringend, sich zu melden. Darüber hinaus bittet die Kripo weitere Zeugen des Vorfalls im zur Tatzeit vollen Bus und Zeugen des Geschehens auf dem Weg von der Haltestelle zur Schule, sich zu melden.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: - ca. 40 Jahre alt - zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß - etwa 80 bis 90 Kilogramm schwer - kurze dunkelblonde Haare - längerer, eher ungepflegter blond/rötlicher Vollbart - raue bzw. rauchige Stimme - dunkler Hoodie, dunkelgraue oder braune Hose (evt. Jogginghose oder Leggins), dunkle Bauchtasche. Außer durch sein Verhalten fiel der Mann auch durch seinen besonders Gangbild auf. Die Kinder beschrieben das als "Entengang". Der Mann stieg an der Radestraße ein und wie beschrieben mit den Kindern am Erwin-Piscator-Haus wieder aus. Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell