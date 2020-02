Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Einbruch; Autofahrer mit über 1,4 Promille; Mountainbike gestohlen; Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Marburg - Versuchter Einbruch

Die Hebelspuren an der Haustür sind nicht mehr frisch, sodass sich die Tatzeit leider nicht mehr genau bestimmen lässt. Trotzdem versucht die Kripo Marburg natürlich, den Täter zu fassen. Dazu benötigt sie aber Hinweise und Zeugenaussagen. Wer hat vor Mittwoch, 05. Februar, rund um ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Nach den Spuren versuchte der Täter die Haustür aufzuhebeln. Er richtete dabei einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Autofahrer mit über 1,4 Promille

Der Alkotest des 51 Jahre alten Autofahrers, den die Polizei Marburg am Donnerstag, 06. Februar, gegen 22.30 Uhr mitten in Marburg kontrollierte, zeigte über 1,4 Promille. Es folgen mit der Untersagung der Weiterfahrt, der Beschlagnahme des Führerscheins, der notwendigen Blutprobe und der Anzeigenerstattung die üblichen Maßnahmen.

Marburg - Mountainbike gestohlen

Der Schuppen in der Frankfurter Straße, in dem das Rad stand, war unverschlossen. Das Bike selbst mit einem Kettenschloss an einem Holzpfosten gesichert. Ein Dieb stahl das Cube Analog zwischen Samstag 01 und Donnerstag, 06. Februar. Das orangefarbene 27,5 Zoll Hardtail hat einen Wert von gut 500 Euro. Wo ist dieses Rad jetzt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 06. Februar, um 10 Uhr stellte der Fahrer seinen weißen VW bus in einer Parkbucht vor dem Anwesen Bahnhofstraße 11 ab. Als er 25 Minuten später zurückkehrte war der linke Außenspiegel des T 5 beschädigt. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder auf dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und dem Fahrer geben? Wo steht ein vermutlich auch höheres Fahrzeug mit einem frischen Unfallschaden, eventuell mit einem Spiegelschaden an der Beifahrerseite und vielleicht mit weißer Fremdfarbe? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

