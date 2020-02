Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Erdhausen - Aufmerksamer Zeuge

"Ein Zeuge, wie es sich die Polizei und vermutlich jeder, dessen Auto angefahren wird, wünscht!" Am Mittwoch, 05. Februar war dieser Zeuge besonders aufmerksam. Er beobachtete das Rangiermanöver, registrierte die Kollision, beschrieb das anschließende Verhalten des Fahrers und er notierte sich vor allem das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs, als der Fahrer nach kurzer Zeit des Verharrens doch wegfuhr. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 13.10 und 13.20 Uhr auf dem Obi-Parkplatz in der Jakob-Heuser-Straße. Die ermittelte 57 Jahre alte Fahrerin des verursachenden Autos gab später an, von der Kollision nicht bemerkt zu haben. Am angefahrenen schwarzen Audi A 3 entstand am Kotflügel hinten links ein Schaden von 300 Euro.

Marburg - Leichter Lackschaden und Delle in der Tür

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht vom Mittwoch, 05. Februar, zwischen 10.50 und 13.25 Uhr, auf dem Parkplatz hinter dem "Forum" in der Neuen Kasseler Straße nach Zeugen. Der betroffene blaue Ford Focus mit dem Marburger Kennzeichen stand vorwärts in einer gekennzeichneten Parkbox. Als die Benutzerin zurückkehrte bemerkte sie den Schaden in der Tür hinten links.

Roßberg - Parkenden Golf angefahren und geflüchtet

Ein grauer VW Golf mit Kasseler Kennzeichen (KS-) parkte zwischen 22 Uhr am Montag und 09 Uhr am Dienstag, 04. Februar ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Roßberger Straße. In dieser Zeit entstand am Kotflügel vorne links sowie am dortigen Rad ein Gesamtschaden von mindestens 1200 Euro. Die Polizei geht nicht von einer Sachbeschädigung, sondern aufgrund der Spuren von einem Verkehrsunfall aus. Der Verursacher flüchtete.

Kirchhain - Unfallflucht in der Mühlgasse

Währen ihres Einkaufs stand der VW Polo einer Marburgerin auf dem großen Parkplatz in der Mühlgasse. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der hinteren rechten Seite. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug ergaben sich nicht. Die Unfallzeit war am Mittwoch, 05. Februar, zwischen 16.20 und 17 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell