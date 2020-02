Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wieder Betrüger am Telefon

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain -

Man kommt sich tatsächlich so vor wie in dem bekannten Film "..und täglich grüßt das Murmeltier". Wieder rufen aktuell Betrüger im Landkreis Marburg-Biedenkopf an. Heute ist es die Enkeltrickmasche. Betroffen waren jetzt in der Mittagszeit Menschen aus Kirchhain und Großseelheim. Die Betrügerin gab sich in einem Fall als Nichte aus, nachdem sie dem Angerufenen eingangs die für diese Anrufe typische Frage stellte : " Opa, kennst Du mich nicht ? Hier ist Deine Nichte. " Glücklicherweise blieben die bekannten heutigen Anrufe ohne Folgen. Keiner fiel auf die Masche rein. Aus diesem gegebenen Anlass warnt die Polizei erneut. Phänomen Unter dem sog. Enkeltrick versteht man ein betrügerisches Vorgehen, bei dem sich Trickbetrüger als Bekannte / Verwandte ( meist Enkel oder Neffen / Nichten ) ausgeben, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld oder Wertgegenstände - wie zum Beispiel Schmuck - zu erlangen. Anrufer melden sich nicht mit dem Namen, sondern lassen raten wer dran ist. Sie schildern im Gesprächsverlauf eine angebliche Notsituation für deren Bewältigung sie Geld bräuchten. Hier gilt als oberstes Gebot: Niemals!! Geld an Fremde übergeben oder auf unbekannte Konten transferieren. Weitere Informationen z.B. unter www.polizei-beratung.de oder www.polizei.hessen.de in der Rubrik Prävention.

