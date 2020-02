Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrug mit Fake-Shops -Tatort Internet - Vorsicht bei Internetgeschäften

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Tatort: Internet

Immer wieder gibt es Anzeigen über Taten, bei denen das Internet eine Rolle spielt. Da heißt es im Text z. B.: Die Betroffene hat in einem Internetshop eine Spielekonsole bestellt und den Kaufpreis in Höhe von 199,55 EUR überwiesen. Das Gerät kam nicht an und die anschließende Kontaktaufnahme schlug fehl. Die (leider zu späten) folgenden weiteren Recherchen z.B. bei Verbraucherzentralen oder auf Bewertungsportalen ergaben, dass man offenbar auf einen Fake-Shop hereingefallen ist. "Bei Geschäften im Internet besteht immer ein erhöhtes Risiko. Diese Gefahren erfordern deshalb eine besondere Aufmerksamkeit. Selbst wenn die Aufmachung höchst professionell aussieht und Daten im Impressum und bei den Kontakten enthält, könnte alles eben gefakt sein. Man sollte vor dem Kauf wie bereits erwähnt über Verbraucherzentralen oder Bewertungsportale recherchieren. Gibt es im großen weiten Netz bereits Kommentare oder Warnungen zu der Firma bzw. dem Shop? Gibt es die Anschrift überhaupt? Erreiche ich vor dem Kauf jemanden über die genannten Anschriften/E-Mail-Adressen/Telefonnummern? Gibt es wie bei seriösen Firmen üblich eine Aufklärung über Widerrufsbestimmungen und eine Information zu den Versandkosten? Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Preisvergleich des Produkts. Ist es z.B. über die Maße günstiger, sollten die Alarmglocken schrillen. Man sollte sich keinesfalls von besonders günstigen Angeboten blenden lassen. Wie sieht es aus mit der Bezahlung? Gibt es mehrere Alternativen? Gibt es sichere Bezahlsysteme? Ist vielleicht sogar zwingend ein Geldtransfersystem wie z. B. Western Union vorgeschrieben? Misstrauen hilft vor Schaden, wenn z.B. Waren nur per Vorkasse oder Bargeld-Transfersystem angeboten werden. Handelt es sich um ein Empfängerkonto im In- oder Ausland? So arbeitet kein seriöser Händler. Wenn man sich nur in einem der hier beispielhaft aufgeführten Anhaltspunkte unsicher ist, sollte man eher auf den Kauf verzichten. Alles in allem bewahren eine besondere Vorsicht, Aufmerksamkeit und ein gesundes Misstrauen bei Geschäften im Netz vor einem finanziellen Schaden "

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell