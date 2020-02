Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Merkwürdiges Verhalten eines Mannes im Wald - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda

Der Mann war zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, weder dick noch dünn und komplett dunkel gekleidet. Da sein Kopf durch eine tief heruntergezogene Mütze und ein über Mund und Nase gezogenes Halstuch oder einen Schal bis auf einen schmalen Augenschlitz nicht zu sehen war, lässt sich ein Alter nur schwierig schätzen. Der Mann tauchte urplötzlich vor einem jungen Mädchen auf, dass mit ihrem halbhohen jungen Mischlingshund unterwegs war, sagte kurz und knapp "Hallo" und urinierte dann auf den Boden. Er verfolgte das ihn ignorierende und weggehende Mädchen nicht und sagte auch nichts Weiteres. Die Polizei würde diesen Mann sehr gerne mal auf sein Verhalten ansprechen und befragen und bittet daher um sachdienliche Hinweise. Der Vorfall war bereits am Donnerstag, 23. Januar, zwischen 14.45 und etwa 16 Uhr. Das Ganze spielte sich im Wald in Wehrda zwischen dem Behring-Mausoleum und dem Parkplatz der Behringwerke am oberen Ende des Teufelsgraben ab. Vor dem Ereignis fielen dem Mädchen noch zwei mutmaßliche Waldarbeiter auf. Einer saß auf einem Traktor, einer stand daneben. Später fuhren beide mit einem größeren Auto weg. Vielleicht haben diese beiden Männer den beschriebenen Mann ebenfalls gesehen und können weitere Angaben zu ihm machen. Sollte es weitere Betroffene einer ähnlich merkwürdigen Begegnung mit dem beschriebenen Mann geben, bittet die Polizei diese, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

