Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Feuerwerksbatterie vor Fenster des Polizeireviers gezündet, Mazda-Lenker als "Geisterfahrer" unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Feuerwerksbatterie vor Fenster des Polizeireviers gezündet

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen noch unbekannte Täter, die am Montag kurz nach 02.00 Uhr vor dem Fenster eines Dienstraums des Polizeireviers Vaihingen an der Enz eine Feuerwerksbatterie zündeten. Ein 28 Jahre alte Polizistin saß zu diesem Zeitpunkt an einem Arbeitsplatz in diesem Raum, der zur Friedrichstraße hin liegt. Plötzlich hörte sie durch das gekippte Fenster vermutlich zwei Stimmen, die sich im Flüsterton unterhielten, und das Geräusch eines mehrfach betätigten Feuerzeugs. Kurz darauf knallte es mehrere Male und durch das gekippte Fenster zog Rauch in das Büro. Die Beamtin verließ den Raum sofort und verständigte ihre Kollegen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen führten in der Folge Fahndungsmaßnahmen rund um das Polizeirevier und im Stadtgebiet durch. Das Büro wurde zwischenzeitlich belüftet. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die noch unbekannten Täter eine handelsübliche Feuerwerksbatterie mit 16 Schuss auf das Außensims des Fensters gestellt und entzündet hatten. Der am Fenster bzw. am Sims entstandene Sachschaden blieb gering. Es wurde niemand verletzt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden.

Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Mazda-Lenker als "Geisterfahrer" unterwegs

Beherzt griff ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer am Sonntagnachmittag ein, nachdem er gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Beifahrer auf der Landesstraße 1125 zwischen Sersheim und Kleinglattbach auf einen "Geisterfahrer" gestoßen war. Die beiden jungen Männer im Ford waren gegen 17.00 Uhr in Richtung Kleinglattbach unterwegs, als sie auf Höhe der Abzweigung in Richtung Horrheim einen Mazda auf ihrer Spur auf sich zufahren sahen. Nachdem der Mazda, der wohl mit geringerer Geschwindigkeit als den auf dieser Strecke erlaubten 70 km/h unterwegs war, nicht wieder zurück auf die eigene Fahrspur gelenkt wurde, musste der Ford-Fahrer schließlich stark abbremsen und auf die eigentliche Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hinter dem Ford befanden sich ein noch unbekannter Motorradlenker sowie eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin, die einen 27-jährigen Beifahrer an Bord hatte. Beide mussten ebenfalls abbremsen und dem entgegenkommenden Mazda ausweichen. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr. Nachdem der Ford-Lenker und auch die BMW-Fahrerin ihre Fahrt zunächst fortgesetzt hatten, drehten sie im weiteren Verlauf um, um die Fahrweise des Mazda-Lenkers nochmals zu überprüfen. Sie trafen den 60 Jahre alten Fahrer des Mazda und seinen Beifahrer schließlich im Bereich der Abzweigung in Richtung Horrheim an. Der Mazda stand dort entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Um eine Weiterfahrt zu unterbinden, zog der 18-Jährige schlussendlich den Schlüssel aus dem Zündschloss ab und behielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz ein. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 60-jährge Mazda-Lenker wohl kaum in der Lage war, die vorausgegangene Situation zu erfassen. Auf Fragen erhielten sie keine passenden Antworten. Ein Atemalkohol- wie auch ein Drogenvortest verliefen jeweils negativ. Mutmaßlich bestand bei dem Mann eine psychische Ausnahmesituation. Sein Führerschein wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Polizei bittet weitere Zeugen und insbesondere den noch unbekannten Motorradfahrer sich unter Tel. 07042/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell