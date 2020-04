POL-LB: K1000/K1077/Ehningen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und 14.000 Euro Sachschaden; Steinenbronn: Gärender Restmüll entzündet sich selbst

Polizeipräsidium Ludwigsburg

K1000/K1077/Ehningen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und 14.000 Euro Sachschaden; Steinenbronn: Gärender Restmüll entzündet sich selbst

Ludwigsburg (ots)

K1000/K1077/Ehningen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten und 14.000 Euro Sachschaden

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 1000 und 1077 bei Ehningen forderte am Sonntag gegen 11:00 Uhr drei Verletzte und circa 14.000 Euro Sachschaden. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Audi A6 die Kreisstraße 1000 von Hildrizhausen kommend, während ein 61-Jähriger und eine 65-Jährige mit ihrem Audi Q3 über die Kreisstraße 1077 aus Richtung Gärtringen kamen. Beide Audi kollidierten im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen. Während sich der Audi A6 nach der Kollision um 90 Grad drehte und in der Kreuzungsmitte zum Stehen kam, wurde der Audi Q3 von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen eine Ampelanlage. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Audi A6 entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro, während der Audi Q3 in Höhe von circa 8.000 Euro und die Ampelanlage in Höhe von circa 1.000 Euro beschädigt wurden.

Steinenbronn: Gärender Restmüll entzündet sich selbst

Vermutlich aufgrund eines Gärprozesses geriet am Sonntag gegen 22:25 Uhr der Restmüll in einer Abfalltonne in Steinenbronn in der Sonnenhalde in Brand. Die Tonne stand in einem Geräteschuppen, der an das Wohnhaus angrenzte. Ein Anwohner bemerkte den Brand, verständigte Polizei und Feuerwehr, konnte das Feuer allerdings vor Eintreffen der Einsatzkräfte noch selbst löschen. Durch den Brand wurde die Tonne vollständig zerstört. Ein Sicherungskasten und daneben gelagertes Holz wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf circa 400 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Steinenbronn war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und führte noch Nachlöscharbeiten zur Verhinderung einer erneuten Flammenbildung aus.

