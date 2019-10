Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Goddelsheim - Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von gestern Abend 22:45 Uhr bis heute Mittag 12:50 Uhr wurde in Goddelsheim im Viehweg in einen blauen VW Golf eingebrochen. Unbekannter Täter überwand, auf bisher unbekannte Weise, den Schließmechanismus der Fahrertür. Anschließend entwendete er aus dem Fahrzeuginneren mehrere technische Geräte im Wert von 200 Euro und flüchtet damit in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell