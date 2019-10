Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Einbruch in Einkaufsmarkt - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Letzte Nacht, gegen 1:30 Uhr, fuhren dreiste Täter mit einem gestohlenen VW Tiguan rückwärts in die Eingangstüren eines Einkaufsmarktes in Usseln in der Korbacher Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter stahlen letzte Nacht aus einer Scheune in Willingen-Eimelrod einen VW Tiguan. Anschließend suchten sie damit einen Einkaufsmarkt in Usseln auf und fuhren mit dem Tiguan rückwärts durch die beiden hintereinanderliegenden Glastüren und verursachten erheblichen Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Einkaufsmarkt nichts entwendet. Welche Motive die Täter hatten, ist derzeit noch unklar. Sie verließen die Örtlichkeit wieder mit dem Tiguan und fuhren von Usseln in Richtung Düdinghausen. Kurz vor Düdinghausen stellten sie das Fahrzeug ab und flüchteten, nach derzeitigen Erkenntnissen, mit einem zweiten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell