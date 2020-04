Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach Anwohnerbeschwerden: Geschwindigkeitsüberwachung auf der A 81 im Bereich Freiberg am Neckar; Freiberg am Neckar: Radfahrerin von Pferd getreten; Pleidelsheim: Mercedes demoliert

Ludwigsburg (ots)

Nach Anwohnerbeschwerden: Geschwindigkeitsüberwachung auf der A 81 im Bereich Freiberg am Neckar

Nach Anwohnerbeschwerden über nächtliche Lärmbelästigung durch überlaute Fahrzeuge haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der Nacht zum Sonntag zwischen 23:00 und 02:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim durchgeführt. Fünf Autofahrer waren in diesem Zeitraum mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und müssen jetzt nicht nur mit einem Bußgeld und Punkten, sondern auch mit einem Fahrverbot rechnen. Überlaute Fahrzeuge oder entsprechende Fahrmanöver fielen den Polizisten bei ihrer Kontrolle aber nicht auf. Die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in diesem Bereich werden fortgesetzt.

Freiberg am Neckar: Radfahrerin von Pferd getreten

Auf einem Feldweg zwischen Freiberg und Ingersheim war eine 53-jährige Frau am Sonntag gegen 13:30 Uhr gerade dabei, ihr Pferd auf eine Koppel zu führen, als das Tier aus unbekannten Gründen scheute. Das Pferd wich ein Stück zurück, trat nach hinten aus und traf dabei eine 48-jährige Radfahrerin, die in dem Moment vorbeifuhr. Die Radfahrerin stürzte und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Pleidelsheim: Mercedes demoliert

Mehrere bislang unbekannte Personen haben am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße an einem dort abgestellten Mercedes die rechten Seitenscheiben eingeschlagen und die rechten Reifen aufgeschlitzt. Anschließend flüchteten sie mit drei Autos. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte es am selben Ort bereits am Nachmittag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gegeben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell