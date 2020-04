Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Vorfahrt missachtet - Drei Leichtverletzte und 13.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Der 19-jährige Fahrer eines Opel Corsa befuhr am späten Samstagabend gegen 23:45 Uhr die Zeppelinstraße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße wollte er diese geradeaus überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bevorrechtigten, in Richtung Stuttgart fahrenden VW Golf eines 27-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Opel nach links abgewiesen und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Bauzaun zum Stillstand. Im Opel Corsa wurde der 18-jährige Beifahrer leicht verletzt, ebenso zogen sich die 21- und 23-jährigen Mitfahrerinnen im VW Golf leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden durch eine angeforderte Rettungswagenbesatzung untersucht, eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell