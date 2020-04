Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Deckenpfronn und Gemmrigheim

Ludwigsburg (ots)

Deckenpfronn: Radfahrer und Kleintransporter zusammengestoßen

Am Freitag befuhr der 30-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen 17.40 Uhr den Gfloßweg, der parallel zur Kreisstraße 1075 gelegen ist, von Deckenpfronn in Richtung Gültlingen. Kurz vor der Kreuzung zum Schafweg mündet der Gfloßweg in eine Rechtskurve. Dort kam dem 30-Jährigen ein 56-jähriger Rennradfahrer auf der linken Seite des Feldwegs entgegen. Aufgrund dort vorhandener Buschbepflanzung konnten sich beide Beteiligte erst im letzten Moment gegenseitig wahrnehmen. Beide versuchten durch Abbremsen eine Kollision zu vermeiden. Der Radfahrer kollidierte frontal mit dem Kleintransporter und fiel dabei gegen die Windschutzscheibe des Transporters. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Gemmrigheim: Vorfahrtsfall hat eine Leichtverletzte und Sachschaden zur Folge

Der 47-jährige Fahrer eines Honda befuhr gegen 17.53 Uhr einen Feldweg in Richtung des dort gelegenen Aussiedlerhofes Vogelsang. An der Kreuzung Vogelsang kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden BMW, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls auf die rechte Heckseite drehte sich der Honda um dessen eigene Achse und blieb entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung stehen. Die 20-jährige Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell