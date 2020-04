POL-LB: Ehningen: Unfallzeugen gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 1077 ereignete sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 77 Jahre alte Mercedes-Lenkerin war auf der Kreisstraße von Ehningen kommend in Richtung Böblingen unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle Ehningen fuhr sie in den ampelgeregelten Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem Lkw zusammen, dessen 51-jähriger Fahrer von der BAB 81 kam und nach links in Richtung Ehningen abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb. Um den Unfallhergang klären zu können, werden Zeugen gebeten, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

