Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf zu Pressemitteilung von Donnerstag, 11:46 Uhr, "16-jähriger Dieb beißt Polizeibeamtin bei Festnahme"

Ludwigsburg (ots)

Wir berichteten am Donnerstag um 11:46 Uhr in der Pressemitteilung "16-jähriger Dieb beißt Polizeibeamtin bei Festnahme" von einem Vorfall in einem Drogeriemarkt eines Einkaufszentrums in Ludwigsburg in der Wilhelmstraße.

Zunächst korrigieren wir den Tattag. Es handelt sich um den Mittwoch.

Des Weiteren bittet die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, dass sich Zeugen, die etwas zu dieser Tat beobachtet haben, melden. Insbesondere wird der Zeuge gesucht, der gemeinsam mit der Mitarbeiterin des Drogeriemarktes den Tatverdächtigen gestellt und festgehalten hat. Die Kriminalpolizei ist unter der Tel. 07141 18 9 erreichbar.

