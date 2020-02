Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Rot in die Kreuzung?

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Freitag in Ulm.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 11 Uhr in der Blaubeurer Straße. Ein 71-Jähriger fuhr zu dieser Zeit in Richtung Blaustein. Als er die Kreuzung mit der Jägerstraße überquerte, stieß sein Opel mit einem VW zusammen. Der VW kippte um und blieb auf der Seite liegen. Dessen Fahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt, die Schwere der Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen in eine Klinik. Die Ermittlungsergebnisse der Polizei lassen vermuten, dass der 71-Jährige trotz Rot in die Kreuzung gefahren ist. Das habe nach dem Unfall eine Frau bestätigt, die hinter dem VW gefahren sei. Diese Frau ist nun für die Polizei eine wichtige Zeugin. Die Ermittler bitten die Frau, aber auch andere Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Verkehrspolizei in Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/96300 zu melden. Den Sachschaden an den Autos schätzen die Ermittler auf rund 19.000 Euro, teilt die Polizei zudem mit.

