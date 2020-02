Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (BC) Tannheim - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Am Donnerstag entstand bei einem Unfall in Tannheim ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.

Gegen 7.00 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem BMW auf der B312 in Richtung Zubringer Berkheim. Er fuhr an der Abfahrt Kirchdorf ab und bog nach links in Richtung Oberopfingen ab. Ein Bus kam von rechts aus Richtung Egelsee. Dieser hatte Vorfahrt. Der 33-Jährige übersah den Bus und die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem BMW Fahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Nun sieht er einer Strafanzeige entgegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

