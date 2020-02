Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Radfahrer prallt gegen Auto

Verletzungen zog sich am Donnerstag ein Senior bei einem Unfall in Dettingen zu.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 10.15 Uhr in der Straße Kleinkellmünz in Richtung Kellmünz unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lastwagen übersah er einen entgegenkommenden Autofahrer. Beim Zusammenstoß mit dem Hyundai prallte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann eher leicht verletzt sein. Die Polizei (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf 3.000 Euro und am Fahrrad auf 100 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

