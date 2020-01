Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung in Innenstadt - Vandalismus - Randalierer demolieren Stadtmöblierung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden, Innenstadt

In der Nacht von Freitag 03.01.2020 auf Samstag 04.01.2020 trieben zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr Vandalen in der Friedrichstraße in Rheinfelden ihr Unwesen.

Zwischen der Kronenstraße und der Karlstraße wurde eine Vielzahl Blumen und Bepflanzungen aus dort vorhandenen Pflanzkübeln gerissen. Außerdem wurde eine Metallfigur, welche zum Sammeln von Pfandflaschen bereitsteht, verbogen und mehrere Pflanzgefäße beschädigt. Soweit möglich setzten die Beamten die Pflanzen wieder ein.

Ein Sachschaden von ca. 500,- Euro dürfte dennoch entstanden sein.

Das Polizeirevier in Rheinfelden hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun unter der Telefonnummer: 07623 7404-0 Zeugen.

