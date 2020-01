Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbruch in Firma - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen, 02.-03.01.20, wurde in eine Firma in Wutöschingen-Degernau eingebrochen. Hierbei wurde eine Eingangstür aufgehebelt und anschließend die Büroräume durchsucht. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Degernau aufgefallen sind.

