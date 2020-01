Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfallflucht - Sachschaden von 4000 Euro verursacht

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag, 30.12.19, zwischen 8 und 15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Konrad-Zuse-Straße einen geparkten BMW angefahren und an der Front erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell