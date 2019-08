Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hochdruckreiniger und Werkzeug entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Indem sie die Tür aufbrachen, drangen Einbrecher in der Nacht zum 29. August (Donnerstag) in einen Betriebsraum an der Straße Scheleberg ein. Sie entwendeten einen Hochdruckreiniger und Werkzeug.

