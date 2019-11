FW-DO: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB 2

Feuerwehr Dortmund

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB 2

Dortmund

Am Donnerstag gegen 21:40 Uhr musste die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen ausrücken. Hier war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem LKW mit Sattelauflieger gekommen. Eine Person wurde eingeklemmt und eine weitere schwer verletzt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass an dem Unfall insgesamt zwei PKW und ein LKW beteiligt waren. In einem PKW war der Beifahrer eingeklemmt, der Fahrer konnte sich selbst befreien. Beide wurden schwer verletzt. In einem weiteren PKW wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt. Der LKW mit Sattelauflieger befand sich etwa 200 Meter vom PKW entfernt, der Sattelauflieger lag umgekippt auf der rechten Fahrspur. Der Fahrer wurde ebenfalls nicht durch das Unfallgeschehen verletzt.

Durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde umgehend eine technische Rettung zur Befreiung der eingeklemmten Person eingeleitet. Es wurde eine sogenannte Sofortrettung durchgeführt, die aufgrund der Schwere der Verletzungen notwendig war.

Die verletzten Personen wurden nach der Befreiung und einer adäquaten Erstversorgung in Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatzverlauf wurde der umgekippte Sattelauflieger nach möglichem Gefahrgut durchsucht. Es bestand der Verdacht, dass Lösemittel austrat. Hierzu wurde die Spezialeinheit ABC und der Umweltdienst als Fachberatung hinzugezogen. Eine Erkundung erfolgte in Säureschutzanzügen und unter Atemschutz. Der vermutete Stoff konnte nicht festgestellt werden.

Bei der anschließenden Bergung des Sattelaufliegers unterstützte die Feuerwehr das Bergeunternehmen und stellte während der gesamten Einsatzdauer den Brandschutz zur Abwehr möglicher Brandgefahren sicher.

Der Einsatz konnte nach vier Stunden beendet werden.

Im Einsatz befanden sich verschiedene Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr u.a. die Spezialeinheit Bergung und ABC-Gefahrenabwehr sowie der Rettungsdienst.

