FW-DO: PKW-BRAND AUF DER BAB 45/Feuerwehr löscht brennenden PKW auf dem Seitenstreifen

PKW-BRAND AUF DER BAB 45/Feuerwehr löscht brennenden PKW auf dem Seitenstreifen

Die Feuerwache 9 aus Dortmund-Mengede wurde heute gegen 15:15 Uhr auf die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Nord kurz vor dem Dreieck Dortmund-Nordwest (Autobahn 2) gerufen. Hier brannte ein PKW auf dem Seitenstreifen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeuges in Vollbrand und drohte auf den Innenraum überzugreifen. Die Einsatzkräfte nahmen unmittelbar ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz vor. Um zu verhindern, dass das Feuer erneut ausbricht, wurde ein Schaumteppich über den Motorraum gelegt. Bei dem Brand entstand glücklicherweise nur ein Sachschaden, weil sich die Fahrzeuginsassen selbstständig in Sicherheit bringen konnten. Die Autobahn wurde für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig durch die Feuerwehr gesperrt, sodass es zu einem Rückstau kam. Die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer verhielten sich sehr umsichtig - durch die vorbildliche Bildung einer Rettungsgasse wurde die Anfahrt für die Feuerwehr spürbar beschleunigt. An dem Einsatz waren 10 Feuerwehrkräfte der Feuerwache 9 beteiligt.

