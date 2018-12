POL-SO: Fußgängerin von Auto angefahren

Anröchte (ots) - Montagabend gegen 17:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsfall auf der Hauptstraße / Zum Hagen mit einer 77-jährigen Anröchter Fußgängerin. Eine 22-jährige Frau aus Anröchte befuhr die Straße Zum Hagen mit ihrem Auto in Richtung Hauptstraße, um dort nach links in Richtung Effeln die Fahrt fortzusetzen. Die mit einer dunklen Jacke bekleidete 77-jährige Frau überquerte von der gegenüberliegenden Straßenseite zu Fuß die Hauptstraße in Richtung Zum Hagen. Auf der Hauptstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und Fußgängerin. Die 77-jährige Anröchterin wurde anschließend mit dem RTW, zur weiteren Untersuchung, ins Krankenhaus verbracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell