POL-SO: Brand im Sabine-Rosenbaum-Weg - Festnahme

Soest (ots) - Eine Anwohnerin meldete in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:40 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Sabine-Rosenbaum-Weg in Soest. Nach bisherigen Erkenntnissen brach ein Feuer im dortigen Mehrfamilienhaus im Schlafzimmer aus. Der 71-jährige Bewohner wurde mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Soester wurde später vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei aus Soest ermittelt gegen den Mann wegen dem Verdacht der Brandstiftung. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell