POL-SO: Einbruch in Schule

Lippstadt (ots) - In die Förderschule "Schule im Grünen Winkel" am Johannes-Westermann-Platz in Lippstadt, brach ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein. Er gelangte in das Gebäude, in dem er eine Fensterscheibe einschlug. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen. Ob etwas gestohlen worden ist wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 melden. (reh)

