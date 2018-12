POL-SO: Autofahrerin übersah Fahrradfahrerin

Lippstadt (ots) - Eine 72-jährige Frau aus Lippstadt befuhr am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr mit ihrem Auto die Bückeburger Straße in Richtung Udener Straße, um dort nach links abzubiegen und die Fahrt weiter in Richtung Stirper Straße fortzusetzen. Eine 62-jährige Lippstädterin überquerte mit ihrem Fahrrad die Fußgängerampel der Udener Straße, aus östlicher Richtung kommend. Im Bereich der Fußgängerampel kam es dann auf der Udener Straße zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Dreifaltigkeitshospital verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.(reh)

