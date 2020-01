Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Firmengebäude

Altenkirchen (ots)

Drei Täter dringen am frühen Montagmorgen kurz nach 02.00 Uhr in das Gebäude eines Autoservices in der St. Wendeler Straße ein. Die Täter erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag und diverse Plaketten. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg (Tel.-Nr. 06373 - 822-0) oder die Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de

