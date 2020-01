Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim

Bild-Infos

Download

Waldmohr (ots)

In rabiater Manier suchen noch unbekannte Täter das Vereinsheim des Angelsportvereins am Mühlweiher auf. Die Täter scheiterten in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst an einem geschlossenen Rollladen und traten schließlich eine Tür zum Vorratsraum ein. Im weiteren Verlauf verhinderte die vorhandene Diebstahlssicherung die Vollendung der Tat, so dass bereitgelegtes Diebesgut zurückblieb. Obwohl augenscheinlich nichts entwendet wurde, beklagt der Verein einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Be-reich. Neben einer vielversprechenden Spurenlage setzt die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg (Tel.-Nr. 06373 - 822-0) oder die Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail pikusel@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per e-Mail

pikusel@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell