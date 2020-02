Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bundesautobahn 8 Bereich Leinfelden-Echterdingen

Ludwigsburg (ots)

Am 01.02.2020 gegen 18:20 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines VW Lupo die B27 aus Richtung Tübingen kommend und wollte an der Anschlußstelle Degerloch auf die Bundesautobahn 8 in Richtung Stuttgarter Kreuz auffahren. In der Überleitung der Anschlußstelle verlor der Fahrer, auf Grund den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Fahrweise, die Kontrolle über sein Fahrtzeug, überschlug sich zweimal und kam in der Böschung zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu schaden. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, es entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro

