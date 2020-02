Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unterjettingen und Weil der Stadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Einbruch in Jettingen

Ein bislang unbekannter Täter drang am Samstag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 23.25 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus im südlichen Wohngebiet ein. Im Gebäudeinneren durchwühlte er nahezu alle Schränke und entwendete etwa 500 Euro Bargeld. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032/27080 entgegen.

Einbruch in Weil der Stadt

Am Samstag, zwischen 16.48 Uhr und 22.50 Uhr verschaffte sich unbekannter Täter Zutritt zum einem Einfamilienhaus im Wohngebiet Häugern, indem er mittels unbekanntem Werkzeug ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufhebelte. Der Unbekannte durchsuchte sämtliche Räume und verließ anschließend über die Terrassentüre auf der Rückseite das Gebäude. Es wurden Kleidungsstücke im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Über den entstandenen Sachschaden ist bislang nichts bekannt.

