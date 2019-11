Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autobahnpolizei stoppt Raser nach illegalem Autorennen - Zeugen gesucht!

Heidesheim (ots)

Am Donnerstagmittag (20.11.2019) wird die Autobahnpolizei Heidesheim über ein vermeintliches illegales Autorennen informiert. Gegen 14:00 Uhr meldet eine Zeugin zwei Fahrzeuge, davon ein schwarzer Audi R8 mit Schweizer Kennzeichen und ein Mercedes Benz CL 63 AMG mit Stadtkennung Mönchengladbach, die sich im Bereich Alzey, auf der Autobahn 61, augenscheinlich ein Rennen liefern. Dabei überschritten die beiden Fahrzeuge deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit und animierten sich gegenseitig mit hoher Geschwindigkeit andere Fahrzeuge teils rechts zu überholen, dicht aufzufahren und zu schneiden. Nachdem sich die Wege beider Fahrzeuge am Autobahnkreuz Alzey trennten, verhielt sich der Fahrer des Audi R8 im Verlauf der Autobahn 63 Richtung Mainz weiter auffällig. Der 29 Jahre alte Fahrer des Audi R8 konnte schließlich durch die Streife der Autobahnpolizei Heidesheim gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund seiner Teilnahme an dem verbotenen Fahrzeugrennen musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Das Fahrzeug wurde ebenfalls beschlagnahmt. Gegen den Fahrer des Mercedes Benz AMG wird ermittelt. Durch das verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten wurden womöglich auch andere Verkehrsteilnehmer bedrängt oder sogar gefährdet. Geschädigte, aber auch Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim in Verbindung zu setzen.

