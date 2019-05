Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullydeckel aus Fahrbahn gehoben

Täter und Zeugen werden gesucht -

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (22. Mai) wurde gegen 22:10 Uhr festgestellt, dass Unbekannte aus der Fahrbahn eines Parkplatzes an der Straßburger Allee einen Gullydeckel ausgehoben hatten. Glücklicherweise war niemand in den offenen Schacht hineingestürzt bzw. hineingefahren. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den fehlenden Deckel nicht auffinden und informierten den Bauhof, der die Gefahrenstelle wieder beseitigte. Wer Zeuge dieses Vorfalls war oder Angaben zu den Tätern machen kann, der wende sich bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

