Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schilderklau misslingt; Ludwigsburg: Wohnungsdurchsuchung nach Streit

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Schilderklau misslingt

Nicht an ihr kriminelles Ziel gelangte ein bislang unbekanntes Paar, das am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr versuchte, das Schild mit dem Landeswappen vom Gebäude des Polizeipostens Ludwigsburg-Oststadt in der Danziger Straße abzuschrauben. Der schwarz gekleidete Mann und seine blonde Begleiterin hatten dazu einen Fahrradständer aus Metall an die Hauswand geschoben und bereits zwei Schrauben gelöst, als sie von einem Anwohner gestört wurden und Fersengeld gaben. Anschließende polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

Ludwigsburg: Wohnungsdurchsuchung nach Streit

Am Sonntag gegen 11:35 Uhr sind in der Neckarweihinger Hauptstraße der 33-jährige Mann und der 45-jährige Ex-Mann einer 34-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf sich beide leichte Verletzungen zuzogen. Hinzugerufene Polizeibeamte bemerkten in der Wohnung deutlichen Cannabisgeruch und erwirkten daraufhin über die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Die anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen führten zur Sicherstellung verschiedener Rauschgift-Utensilien.

