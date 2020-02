Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/RW) Beifahrerin schwer verletzt 20.2.20, 15 Uhr

Vöhringen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Vöhringen ist eine 59-jährige Beifahrerin in einem Renault Clio schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 55-jährige Fahrerin des Kleinwagens fuhr im Amselweg in Richtung Mozartstraße, wo sie die Vorfahrt eines Ford missachtete und mit diesem zusammenstieß. Durch den Aufprall kippte der Kleinwagen auf die Seite und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin des Clio wurde selbst schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 48-Jährige Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen auf 6.000 Euro. Aufgrund der Schwere des Unfalls war auch die Feuerwehr Vöhringen hinzugerufen worden, die mit neun Einsatzkräften vor Ort war.

