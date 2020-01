Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Krippe brannte

Warstein (ots)

Am Dienstag, um 17:36 wurden Feuerwehr und Polizei zur St. Pankratius Kirche in die Dieplohstraße gerufen. Hier hatte ein Zeuge beim Betreten der Kirche bemerkt, dass die Krippe in Flammen steht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gebäudeschaden entstand nicht. Durch den Rauch wurde jedoch der gesamte Kirchenraum stark verschmutzt. Die Brandursache könnte ein Scheinwerfer an der Beleuchtung der Krippe gewesen sein. Eine Brandstiftung kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

