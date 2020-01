Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte/Bad Westernkotten - Einbruch

Erwitte (ots)

Am Dienstag, zwischen 11:00 und 21:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Kampstraße ein. Sie schlugen die Terrassentür ein um ins Innere zu gelangen und durchsuchten dort alle Räume. Ob die Diebe etwas erbeuten konnten, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

