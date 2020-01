Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld- Diebstahl eines PKW Kennzeichen

In dem Zeitraum vom 25. Dezember 2019, 17.00 Uhr, bis 26. Dezember 2019, 11.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Mühlenbach in 49439 Steinfeld zu einem Diebstahl an einem PKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten das hintere amtliche Kennzeichen VEC-SE 37 eines blauen Opel Meriva.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta- Brand von Ästen und Sträuchern

Am 02. Januar 2020 gegen 22.39 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine ca. 3 x 5 Meter große Ansammlung von Ästen und Sträuchern in Brand. Diese befanden sich an einem Waldstück in der Straße Neustadt unweit der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Langförden gelöscht werden.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 01. Januar 2020, 23.00 Uhr, bis 02. Januar 2010, 11.30 Uhr, kam es in der Petersburger Straße in 49377 Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkten Opel Vivaro am Seitenspiegel der Fahrerseite, sodass dieser zu Bruch ging. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta (Tel. 04441-9430).

Dinklage- Sachbeschädigung an Kfz.

In dem Zeitraum vom 01. Januar 2020, 01.00 Uhr, bis 01. Januar 2020, 11.00 Uhr, kam es in der Straße Hinter Wehrhahn in Dinklage zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter verursachte mit einem bislang unbekannten Gegenstand einen Kratzer im Lack eines Audis.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an Kfz.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem PKW kam es in der Straße Sperberweg in 49393 Lohne. In dem Zeitraum vom 31. Dezember 2019, 20.00 Uhr, bis 01. Dezember 2020, 13.00 Uhr, zerstörte ein bislang unbekannter Täter die rechte hintere Beleuchtungseinrichtung eines VW.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es am 01. Januar 2020, gegen 01.47 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einer Gartenmauer in der Straße Vilhopsfeld in 49393 Lohne. Bisher unbekannte Täter besprühten eine Gartenmauer mit weißer Farbe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 02. Januar 2020 um 17.00 Uhr kam es in der Burgstraße in 49413 Dinklage zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger aus Dinklage befuhr die Burgstraße in Fahrtrichtung Lohner Straße. Der 19jährige scherte auf die Gegenfahrspur aus, um an zwei geparkten PKW vorbeizufahren. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser PKW wurde von einer 23jährigen aus Dinklage gefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Holdorf- Sachbeschädigung an Bienenkästen

In dem Zeitraum vom 31. Dezember 2019, 17.00 Uhr, bis 01.01.2020, 10.00 Uhr, kam es in 49451 Holdorf in einem Waldgrundstück an der Straße Osterort zu einer Sachbeschädigung an Bienenkästen. Bislang unbekannte Täter zerstörten die im Wald aufgestellten Bienenkästen. Die darin überwinternden Bienenvölker verendeten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

In der Zeit von Freitag, 27. Dezember 2019, 19.00 Uhr bis Samstag, 28.Dezember 2019, 13.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec, welches an der Mühlenstraße in Höhe Hausnummer 36 verschlossen abgestellt worden war. Das Fahrrad der Marke Raleigh, Dover, hat einen Wert von 800,00 EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme (Tel. 05491-9500).

Damme- Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 02. Januar 2020 um 13.18 Uhr befuhr ein 52jähriger aus Polen mit einem Sattelauflieger die B 214 in Richtung Bersenbrück und beabsichtigte die Kreuzung an der Anschlussstelle Holdorf zu überqueren. Aufgrund von Rotlicht, kam dieser vor der Ampel zum Stehen. Eine nachfolgende 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Gehrde übersah dies und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 5.000,00 EUR. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt.

