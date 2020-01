Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen- Sachbeschädigung an Kfz.

In dem Zeitraum vom 01. Januar 2020, 00.00 Uhr, bis 01. Januar 2020, 10.00 Uhr, kam es in 49632 in Essen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter traten den rechten Außenspiegel eines VW Sharan ab. Der VW Sharan war im Tatzeitraum an der Straße Im Garten geparkt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Löningen- Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 65jähriger aus Löningen führte am 02. Januar 2020, gegen 18:20 Uhr, einen Transporter im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,65 Promille. Gegen den 65jährigen wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 65jährigen untersagt.

