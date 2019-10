Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Tierhandelgeschäft

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstag gegen 02.30 Uhr löste ein Einbruchsalarm bei einem Geschäft für Tierbedarf aus. Daraufhin begab sich zunächst ein Mitarbeiter einer Security-Firma zur Anschrift an der Max-Eyth-Straße. Als er am Gebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe feststellte, alarmierte er die Polizei. Diese umstellte und durchsuchte anschließend die Firma. Personen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Die Einbrecher hatten das Büro der Tierhandlung durchwühlt. Was die Täter erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, in Verbindung zu setzen.

